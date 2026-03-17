Miguel Valerio, por libertad de Pumarol: "Cualquier situación que le ocurra a un ciudadano, el responsable es el juez Timoteo"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El abogado Miguel Valerio tronó este martes por la decisión que tomó el juez Deiby Timoteo, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien declaró no apto para juicio al joven Jean Andrés Pumarol, imputado por la muerte con arma blanca de Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, y herir a otras cinco personas en el Ensanche Naco en julio del 2025.

El togado, que representa a la familia de Handal Abugabil, explicó que el magistrado aplicó el artículo 383 del Código Procesal Penal, que es para inimputable. Sin embargo, Valerio indicó que "lo más grave" es que ese apartado permite "o una absolución o una aplicación de una medida de seguridad, evidentemente, en un juicio de fondo".

"En ese sentido, cuando el Código Procesal Penal habla de una causa de justificación de la conducta, el juez Deivi Timoteo está diciendo que él (Pumarol) actuó en legítima defensa, porque en Derecho Penal, la única causa de justificación posible es la legítima defensa y el estado de necesidad. Lo otro son exclusiones del discernimiento, que no tiene que ver causa y justificación. Es decir, para el juez, él justifica la conducta del señor Pumarol", detalló Valerio.

El abogado indicó que apelarán la decisión del magistrado. Aseguró que Pumarol "es un peligro para la sociedad, y cualquier situación que le ocurra a un ciudadano, es responsabilidad del juez Timoteo".

Respecto a lo que señaló la familia de Pumarol, sobre el presunto estado de esquizofrenia del señalado, el penalista indicó que lo que se debió aplicar "fue una medida de seguridad", pero el juez, según su parecer, justificó la conducta, cosa que el abogado negó. "Aplicó erróneamente la ley", dijo.

Más temprano, entre lágrimas, la madre de Pumarol Fernández, Ivonne Handal Abugabir, aseguró que su hijo padece una enfermedad mental: esquizofrenia paranoica, "que está avalado por el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses)".

"Mi hijo es inimputable, lo dice la ley, nosotros no estamos inventando nada. Mi hijo nunca fue agresivo, nuca. Es la primera vez que nosotros estamos pasando por esto", dijo la progenitora.

Se recuerda que, según la solicitud del Ministerio Público, Jean Andrés Pumarol irrumpió en varios apartamentos del residencial Dorado IV el 23 de julio del 2025 y atacó con un cuchillo a la señora Yolanda, y dejando heridos a Graciela Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y a su padre, Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.

Tras su arresto, el joven de 32 años fue ingresado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Doctor Moscoso Puello, donde fue evaluado por un forense, según su abogado.