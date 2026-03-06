Minerd dice que investiga presunta agresión de una maestra a niña en Mi Segundo Hogar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que activó protocolos e inició investigación de manera inmediata en un centro educativo ubicado en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este, luego de un material que circula en redes sociales que muestra una conducta indebida.

La institución explicó que, tras conocerse la situación, activó de inmediato el protocolo de actuación correspondiente para salvaguardar la integridad y el bienestar de los estudiantes del centro educativo, además de iniciar un proceso de investigación de los hechos.

La cartera educativa señaló que ha sido dispuesto un personal técnico a dar seguimiento a este centro e investigar sobre el hecho para aplicar las medidas administrativas pertinentes y apoyar las acciones que lleven a cabo las instancias responsables de la protección de la niñez.

Asimismo, el órgano rector del sistema preuniversitario reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de los espacios educativos, al tiempo que enfatizó que cualquier conducta que atente contra su dignidad o seguridad será sancionada.