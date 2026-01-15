Minerd toma acciones contra implicados en fumigación con pesticidas que afectó docencia en SFM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que puso a disposición del Ministerio de Medio Ambiente a los responsables de la aplicación indebida de pesticidas en las inmediaciones del Centro Educativo Gastón Fernando Deligne, ubicado en el sector La Amarga, municipio de Cenoví, provincia Duarte, hecho que generó preocupación en la comunidad educativa y obligó a la interrupción de la docencia de manera preventiva.

La cartera educativa explicó que el incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando se percibió un fuerte hedor a productos químicos dentro del plantel escolar, situación que motivó el retiro preventivo de los estudiantes y la suspensión inmediata de la docencia, para salvaguardar la salud y la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo.

El Ministerio destacó que, gracias a la rápida aplicación de los protocolos de seguridad no se reportaron estudiantes ni personal educativo con afectaciones derivadas del incidente.

Asimismo, la pronta acción de la Policía Escolar permitió que los responsables fueron identificados y serán sometidos a la justicia.

De acuerdo con los informes preliminares, los productos correspondían a pesticidas utilizados durante labores de fumigación en una finca de arroz ubicada en las proximidades del centro educativo.