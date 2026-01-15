Organizaciones feministas dominicanas muestran su apoyo a denunciantes de Julio Iglesias

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Organizaciones feministas dominicanas mostraron este jueves su respaldo "de manera firme y pública" a las dos mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias por acoso presunto laboral y sexual, e interpelaron a España para que investigue la acusación "con perspectiva de género, antirracista y de derechos humanos".

Las mujeres, dos extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en el Caribe, denuncian al cantante español por presuntos abusos laborales, y agresiones que incluyen penetraciones, besos no consentidos y otras violencias sexuales, que reveló el medio español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

Según las denunciantes, que depositaron su acusación ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, los hechos habrían ocurrido en el año 2021 en República Dominicana, Bahamas y España.

Las organizaciones exigieron en un comunicado de prensa que no se "reproduzca la violencia institucional ni prioricen la reputación, el poder económico o la fama por encima del derecho de las mujeres a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición".

Además, pidieron a la justicia española aplicar la "debida diligencia reforzada que corresponde en casos de violencia contra las mujeres".

Señalaron que denuncias como esta "desestabilizan un orden que normaliza la violencia cuando ocurre en espacios privados, en relaciones laborales profundamente desiguales y bajo un régimen de trabajo doméstico diseñado para la explotación y la desprotección".

Un problema sistémico, según estas asociaciones

Para estas organizaciones feministas "las experiencias denunciadas por Rebeca y Laura no pueden entenderse como hechos individuales ni aislados: se inscriben en un sistema que convierte el trabajo doméstico y de cuidados en un territorio de impunidad, donde las mujeres —mayoritariamente pobres, racializadas y migrantes— quedan expuestas a múltiples formas de abuso sin garantías reales de protección".

Es por ello que consideran que "creer a las sobrevivientes es una posición política construida desde la experiencia histórica de las mujeres y desde la evidencia sistemática de cómo operan las violencias de género".

Estas organizaciones feministas, agrupadas bajo la 'Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres' y el 'Foro Feminista Magaly Pineda', indicaron que "denunciar es una acción colectiva que fortalece la lucha contra la violencia de género".

"Cada vez que una mujer denuncia, se amplía el margen de lo posible para otras; se cuestiona la naturalización del abuso; se interpela a las instituciones; y se reafirma que la violencia no es un problema privado, sino una violación de derechos humanos que exige respuestas estructurales".

Asimismo, de acuerdo con estas agrupaciones, este caso también interpela a la República Dominicana y "a una historia marcada por la feminización de la migración, la precarización del trabajo doméstico y la desprotección de las mujeres en contextos transnacionales".

"Como movimiento feminista dominicano, denunciamos un sistema que expulsa a las mujeres, se apropia de su trabajo y luego las deja expuestas a la violencia y a la impunidad", afirmaron la organizaciones.

Frente a esta situación, piden al Estado dominicano cumplir de manera efectiva con la implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente para "las y los trabajadores domésticos, que establece un piso mínimo de derechos y protección".

También, avanzar en la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la transformación estructural del régimen de trabajo doméstico y con la construcción de una justicia feminista que coloque en el centro la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres. Acompañamos a Rebeca y Laura en su denuncia, en su exigencia de justicia y en su derecho a vivir libres de violencia", concluyen las dos asociaciones.

Iglesias, en cuya carrera ha vendido más de 300 millones de discos vendidos, tiene en la paradisíaca localidad de Punta Cana (este de la República Dominicana) una de sus mansiones en el Caribe.

Aunque el cantante español tiene inversiones en el país y le fue concedida la nacionalidad dominicana hace años, su presencia ha disminuido bastante tras la pandemia.

Desde entonces solo se ha sabido de alguna que otra visita, una de ellas en enero de 2024.