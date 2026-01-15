Negro Veras asegura que descomposición social que vive el país agrieta buenas costumbres

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Ramón Antonio Veras (Negro), respetado jurista y activista d esta ciudad, afirmó que la descomposición sistémica que vive el país trae como consecuencia el agrietamiento de las buenas costumbres, dándole vigencia al fenómeno de la corrupción que, asegura, arropa a todos los órganos de la sociedad, al Estado y a sus instituciones.

“Por más que quieran ser ocultadas las lacras sociales, ellas sobresalen como manchas propias de un ordenamiento en plena decadencia”, dijo.

Aseguró que la pobreza, que es de la esencia misma del vigente ordenamiento social, se manifiesta en la forma arrastrada de la existencia de la gente de a pie.

“Ninguna persona decente se adapta a estar viviendo en un ambiente como el dominicano de ahora, caracterizado por violencia, criminalidad, narcotráfico y otros vicios sociales”, indicó.

Negro veras sostuvo que la situación en que se encuentra el país en lo económico, social, ético y moral no es para un ciudadano de bien comportarse así por así, como si nada.

Señaló que la desigualdad que sirve de base al ordenamiento vigente lleva a la pobreza a la mayoría de la población dominicana.

“Lo que nos dice la realidad dominicana es que nos estamos moviendo en un medio social degradado, envilecido, indecoroso y vergonzoso. Un lugar como el que estamos haciendo vida diaria y en comunidad, es propicio para degenerarse, descarrilarse, desvalorizarse e ir de capa caída”, aseguró.

El jurista manifestó que ante el feo cuadro que pinta la materialidad de la nación , la solución responsable no es hacerse el loco, voltear la cara, comportarse desvergonzado y lleno de cinismo.

Dijo que como la actitud ante la vida define a los seres humanos, la postura que se asume para solucionar las dificultades del país va a decir el material del cual cada ente social está constituido.

Negro Veras afirma que solamente mujeres y hombres sensibles, de convicciones democráticas, están llamados a luchar y participar en las transformaciones que requiere la nación dominicana.

“Personas comprometidas para que todo se mantenga como hasta ahora están imposibilitadas de incidir para que cambiemos para bien. Ellas hacen de retranca, están para atajar”, apuntó.

Asimismo, agregó que el estado de desgracia en que se encuentra el país en lo material y espiritual es para que la gente buena reflexione sobre cómo alcanzar otras condiciones de vida diferentes a las actuales, que no son las adecuadas para el desarrollo humano.