Gloria Reyes invita a destacar el liderazgo femenino: Medalla al Mérito 2026

El Ministerio de la Mujer recuerda que se encuentra abierta la convocatoria para la cuadragésima primera entrega de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2026, e invita a la ciudadanía, a las instituciones públicas y a las organizaciones de la sociedad civil a postular candidatas cuyas trayectorias hayan contribuido de manera significativa al desarrollo del país y al fortalecimiento de la igualdad y los derechos humanos.

La institución informó que la recepción de postulaciones estará abierta hasta el 30 de enero de 2026, conforme a los términos de referencia establecidos y disponibles en el portal institucional.

Al referirse a la convocatoria, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó la importancia de este reconocimiento como un mecanismo para visibilizar aportes históricamente relegados.

“La Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana permite reconocer el liderazgo, el compromiso y la contribución de mujeres que, desde distintos ámbitos, han impactado positivamente en sus comunidades y en el desarrollo del país”, expresó la funcionaria.

Este reconocimiento fue creado mediante el Decreto núm. 3013-85, del 29 de mayo de 1985, con el propósito de reconocer el esfuerzo, el liderazgo y el compromiso de mujeres dominicanas que han generado transformaciones sociales relevantes, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la igualdad de derechos.

A través de estos galardones, el Estado dominicano exalta el legado y el trabajo sostenido de mujeres en una amplia diversidad de áreas, entre ellas: salud, finanzas, ámbito rural, sector judicial, servicio diplomático, carrera militar y policial, participación política, arte y cultura, educación, trabajo comunitario y acción social, industria creativa, dominicanas destacadas en el extranjero, deporte, servicio público, inclusión social, sector empresarial, promoción de la igualdad de género, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como trayectorias profesionales, gremiales, sindicales y religiosas, y en los ámbitos de la comunicación y el periodismo, entre otras.

El Ministerio de la Mujer indicó que el reglamento y los formularios de postulación se encuentran disponibles en su portal institucional [www.mujer.gob.do](http://www.mujer.gob.do), así como otras orientaciones para las personas interesadas, quienes pueden comunicarse al (809) 685-3755, extensiones 2007 y 3002, o acudir a la sede central y a cualquiera de las 59 Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio de la Mujer en todo el territorio nacional.

Las propuestas podrán depositarse de manera física en la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Mujer, ubicada en la avenida México, esquina 30 de Marzo, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Bloque D, segundo piso, Distrito Nacional; en las Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio; o enviarse al correo electrónico [medalla@mujer.gob.do](mailto:medalla@mujer.gob.do), en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

El comunicado recuerda que tienen derecho a presentar candidaturas todas las instituciones del Estado dominicano, así como organizaciones de la sociedad civil, tales como fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, gremios profesionales, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, asociaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, instituciones académicas, iglesias y organizaciones medioambientales, entre otras.

Con esta convocatoria, el Ministerio de la Mujer reafirma su compromiso con el reconocimiento del liderazgo femenino e insta a la sociedad dominicana a postular a mujeres cuyas trayectorias y aportes constituyen referentes de transformación social y desarrollo nacional.