Gloria Reyes asume liderazgo en el Ministerio de la Mujer con enfoque en la igualdad y derechos

Al asumir como ministra de la Mujer, Gloria Reyes, afirmó que la igualdad de género debe entenderse como un asunto de Estado y como una condición estructural para el desarrollo, la cohesión social y la estabilidad democrática del país.

Durante su acto de toma de posesión, Reyes definió esta nueva etapa como un proceso de continuidad y profundización de las políticas públicas de igualdad, destacando el compromiso de continuar con una gestión orientada a resultados, al diálogo interinstitucional y a la transformación de las brechas de género que persisten en el país. En ese sentido, Reyes reconoció de manera expresa la labor de Mayra Jiménez, a quien atribuyó el fortalecimiento del rol rector del Ministerio, los avances en el marco legal y en los servicios de atención a la violencia, así como el posicionamiento de la agenda de cuidados como una política pública clave.

Durante el acto

“La igualdad no es una consigna, es una condición indispensable para el desarrollo, la cohesión social y la estabilidad democrática del país”, afirmó la nueva ministra, quien aseguró que llega a la institución con la experiencia acumulada desde el Congreso Nacional, distintos espacios del servicio público y, más recientemente, desde la política de protección social.

Reyes subrayó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia social, citando datos de la CEPAL y del Banco Mundial que evidencian la reducción sostenida de la pobreza, la disminución de la pobreza extrema y uno de los índices de desigualdad más bajos de América Latina. No obstante, advirtió que las brechas de género continúan siendo uno de los principales obstáculos para consolidar ese desarrollo.

Ministra entrante y la saliente se dan un abrazo

“Estos avances no se traducen automáticamente en igualdad de oportunidades. Las mujeres siguen teniendo menores ingresos, mayores niveles de informalidad y una sobrecarga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado”, señaló, al enfatizar que la pobreza sigue afectando en mayor medida a mujeres y niñas.

En ese sentido, afirmó que la política social debe consolidarse en una política de igualdad, con el objetivo de enfrentar las causas estructurales de la desigualdad. “Cuando una mujer queda atrás, el país entero se detiene”, expresó.

La ministra destacó que su gestión estará guiada por prioridades claras: el cuidado como política pública, la autonomía económica de las mujeres, la prevención y atención efectiva de la violencia de género, y el fortalecimiento del liderazgo femenino desde los territorios y desde el Estado, como condición para una democracia más representativa y justa.

Asimismo, reafirmó su trayectoria de compromiso con los derechos de las mujeres, recordando su participación como legisladora en la aprobación de la Ley 1-21 que eliminó el matrimonio infantil, así como su impulso a reformas orientadas a la paridad política. “Los derechos de las mujeres no son negociables, son obligaciones del Estado”, puntualizó.

Durante la actividad

Gloria Reyes hizo un llamado al equipo técnico del Ministerio, a las organizaciones de mujeres, al movimiento feminista, a los distintos sectores sociales y a la ciudadanía en general, a asumir la igualdad como una causa común. “Defender los derechos de las mujeres no divide, construye país”, afirmó.

Con este compromiso, Gloria Reyes agradeció la confianza del presidente Luis Abinader y señaló que asume la conducción del Ministerio de la Mujer con la determinación de consolidar la igualdad como un eje transversal del desarrollo sostenible, la cohesión social y la democracia dominicana.