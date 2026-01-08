Ministerio Público dará libertad a detenidos por caso Brianna Geneao, según abogado

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El abogado Santos Willy Liriano informó la mañana de este jueves que el Ministerio Público pondría en libertad a los hombres que fueron detenidos para fines de investigación en el caso de la desaparición de la menor de tres años, Brianna Genao.

“El Ministerio Público me acaba de informar que no va a presentar medida de coerción y que pondrá en libertad a las personas detenidas”, sostuvo Santos.

Además, aclaró que representa legalmente a la abuela de la niña y no a los individuos apresados, como se había difundido en redes sociales ayer miércoles tras ofrecer declaraciones a un medio de comunicación.

“Yo entré al proceso por una llamada del grupo familiar, ya que había personas detenidas por más de 48 horas y que fueron agredidas. Luego del interrogatorio pasé a ser abogado de la abuela de la menor”, explicó.

Santos calificó la investigación como “muy cerrada” y aseguró que aún no ha visitado la zona donde desapareció la niña, en Puerto Plata.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el curso de la investigación ni sobre las razones para dejar en libertad a los detenidos.