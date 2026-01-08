Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La supuesta violación y asesinato de la niña Brianna Genao, de tres años de edad, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, ha estremecido a la sociedad dominicana por la crudeza del crimen y la frialdad con la que fue cometido, presuntamente, por dos de sus tíos.

Se trata de Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y su hermano Rafael Rosario Núñez, de 52, quienes días antes de confesar que supuestamente raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la menor, ofrecieron declaraciones a distintos medios de comunicación, mostrando aparente angustia por la desaparición de la niña ocurrida el 31 de diciembre.

En una de esas entrevistas, Reyes Rosario Núñez, dijo entre lágrimas: “Lo siento mucho”, mientras mantenía la cabeza gacha.

Aseguró que con el paso de los días la angustia aumentaba y expresó su esperanza de que “Dios nos dé una señal para encontrarla”.

Brianna Genao Rosario

“Estamos demasiado encariñados con ella”, afirmó en ese momento, señalando que la pequeña visitaba la zona cada año y que se mantenía siempre dentro del entorno familiar. Incluso aseguró que “hasta los animales se me acercan porque yo no le hago daño a nadie”.

Por su parte, Rafael Rosario Núñez había declarado previamente que fue la última persona en ver a la niña. Según su versión, él mismo la llevó a donde su abuela. Nervioso y con dificultad para expresarse, relató: “A mí me llamó un primo para que yo fuera a buscarla donde una tía mía y la dejé en la sala. Le dije a la abuela: ‘la niña está ahí’”.

Indicó que su abuela se estaba bañando y que, mientras él también se disponía a hacerlo, la menor habría desaparecido “como en 10 minutos”. También dijo que la había ido a buscar porque “se estaba subiendo a la segunda planta” y que la tomó “para que no se cayera”.

Sobre el caso

La niña Brianna Genao Rosario desapareció el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones, unidades caninas, brigadas militares y personal policial. Las autoridades realizaron múltiples allanamientos e interrogatorios en la zona.

Actualmente, ambos hermanos se encuentran detenidos en la subdirección regional de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en Puerto Plata, mientras avanzan las investigaciones del caso.

Los hermanos Rosario Núñez residen en la comunidad de Barrero, del municipio de Imbert.