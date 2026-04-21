Ministerio Público maneja muerte de Carli Franchesca Guzmán como un homicidio

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El Ministerio Público amplía las diligencias de investigación sobre las circunstancias en que se produjo la muerte de una joven que había sido reportada como desaparecida en septiembre de 2021 y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado enero en los terrenos de una villa del municipio Sosúa, en Puerto Plata.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió un informe que confirma que los restos encontrados en dicho inmueble corresponden a Carli Franchesca Guzmán Roche, quien al momento en que se reportó su desaparición tenía 22 años de edad.

El Inacif emitió el informe esta semana luego de identificar al cuerpo mediante prueba de ADN, tomando muestras biológicas de un hijo de Guzmán Roche.

El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmin Duncan, explicó que a raíz de la denuncia del caso fueron realizadas diferentes diligencias de investigación en el transcurso de las cuales fueron entrevistadas varias personas, incluyendo extranjeros. El representante del Ministerio Público en Puerto Plata indicó que a partir de la identificación de los restos el caso se maneja como un homicidio.

La víctima, quien residía en el municipio de Baní, provincia Peravia, fue reportada como desaparecida ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional el 13 de septiembre de 2021.

Los denunciantes establecieron que la joven había salido de su vivienda el 2 de septiembre de ese año y que tuvieron comunicación con ella hasta el día 5 de ese mismo mes vía telefónica.

En seguimiento a la denuncia, el Ministerio Público y la Policía Nacional procedieron con la búsqueda de la joven en varios lugares de la provincia.

Dijo que las osamentas fueron encontradas en el patio de la villa, que cambió de dueño, por una persona que cavaba una zanja en el lugar.

Explicó que un equipo de fiscales realizan las diligencias de lugar para esclarecer el caso y proceder con el sometimiento a la justicia contra la persona o las personas con los que se establezcan vinculación al crimen.