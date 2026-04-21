Ypres 1915 - Cuando la guerra cruzó un límite: el primer ataque químico masivo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Primera Guerra Mundial dejó escenas de horror que marcaron la historia militar, pero pocas tan impactantes como el ataque con gas en Ypres, Bélgica, en abril de 1915. Fue la primera vez que se emplearon armas químicas a gran escala, cambiando para siempre las reglas del conflicto y abriendo un capítulo de devastación que aún hoy se recuerda con espanto.

El ejército alemán liberó más de 150 toneladas de cloro en el frente occidental, provocando la muerte de miles de soldados aliados y dejando a otros con secuelas irreversibles. El aire se tornó verde y espeso, y quienes lo inhalaron sufrieron asfixia, quemaduras internas y daños permanentes en los pulmones.

Según un reportaje del portal National Geographic Historia, este episodio marcó un antes y un después en la Gran Guerra, pues demostró la capacidad de la ciencia aplicada a la destrucción y abrió la puerta a nuevas formas de armamento prohibido por la comunidad internacional.

Soldados australianos con máscaras antigás en los alrededores de Ypres. Foto: Frank Hurley / CC.

Los testimonios de la época describen escenas de pánico: soldados huyendo sin poder respirar, improvisando máscaras con pañuelos mojados en orina para intentar neutralizar el gas. La ofensiva permitió a Alemania avanzar temporalmente, pero también generó rechazo mundial y condena ética.

La batalla de Ypres no solo fue un hito militar, sino también un símbolo del sufrimiento humano. Los campos quedaron cubiertos de cuerpos y los sobrevivientes arrastraron secuelas físicas y psicológicas durante décadas. La imagen de hombres cegados, tosiendo sangre y clamando por aire, se convirtió en una de las más desgarradoras de la Gran Guerra.

Tras Ypres, el uso de armas químicas se multiplicó en distintos frentes, causando decenas de miles de víctimas. Décadas después, la memoria de aquel ataque sigue siendo recordada como el momento en que la guerra cruzó un límite moral y humano, impulsando la creación de tratados internacionales para prohibir este tipo de armamento