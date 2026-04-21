Los cuatro mejores smartphones económicos del mercado 2026

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Los mejores smartphones nunca han sido tan caros, pero aún puedes encontrar un teléfono con funciones útiles por una fracción del precio de un teléfono de gama alta.

Los teléfonos asequibles son aún más importantes este año debido al aumento de los precios de los teléfonos de gama alta y de otros productos de consumo.

Echemos un vistazo a 4 smartphones económicos de alta calidad y cuál es su rango de precio, basado en Amazon.

Samsung Galaxy A17 5G - Precio: Entre 10,000 a 13,500$

Samsung Galaxy A17 5G

A estas alturas, nadie puede dudar de la capacidad de Samsung para fabricar teléfonos económicos de calidad que cumplen con todas las expectativas, aunque podría decirse que ha perfeccionado esta habilidad hasta el extremo. Un buen ejemplo es el Samsung Galaxy A17, que se diferencia muy poco de su predecesor, pero si se analiza fuera de esa línea, se erige como una excelente opción económica por derecho propio.

Además de algunos retoques de diseño sutiles, la principal mejora es la incorporación de estabilización óptica de imagen (OIS) a la cámara principal para obtener resultados ligeramente mejores. También incluye la interfaz de usuario elegante de Samsung, que se distingue de lo que se suele encontrar en la gama económica del mercado.

Xiaomi Redmi Note 14 4G - Precio: Entre 10,000 a 12,000$

Xiaomi Redmi Note 14 4G

El smartphone Xiaomi Redmi Note 14 4G tiene un diseño elegante y resistente, con vidrio Gorilla Glass 5 que protege el 88.4% de la superficie utilizable, lo hacen destacar entre la competencia.

En cuanto al hardware, cuenta con un potente procesador MediaTek Helio G99 Ultra de 6nm, que le permite alcanzar una puntuación de 450000 en AnTuTu (v10). Además, su sistema de seguridad mediante huella dactilar en la pantalla garantiza la privacidad y protección de los datos del usuario.

En el apartado de la cámara, destaca por su triple cámara con un sensor principal de Samsung HM6 de 108.0Mpx y capacidad para grabar vídeos en 4K.

Google Pixel 9a - Precio: Entre 18,500 a 25,000$

Google Pixel 9a

El Pixel 9a es fácilmente el teléfono más caro de la lista pero posiblemente es el más completo. Lo más notable es la IA, y Google ha añadido la mayoría de las características que encontrarías en el resto de la serie Pixel 9.

La pantalla también es notable, con un nuevo panel de 6,3 pulgadas que ha demostrado ser más brillante y preciso de lo que el Pixel 8a podía presumir. Luego está la tasa de refresco adaptativa, que cambia entre 60 y 120 Hz dependiendo de lo que haya en pantalla, igual que Pixel 9.

Motorola Moto G05 - Precio: Entre 7,000 a 10,000$

Motorola Moto G05

El Motorola Moto G05 ofrece todo lo necesario para el uso diario. Su diseño, su rápido sensor de huellas dactilares, la buena calidad de su cámara principal y el sonido aceptable de sus altavoces son gratas sorpresas.

Supone una ligera mejora respecto a la pantalla de 6,6 pulgadas del antiguo Moto G04, manteniendo la misma resolución de 1612 x 720 píxeles. Se trata de una modesta resolución de 720p que decepcionará a quienes estén acostumbrados a una mayor calidad de imagen, especialmente al visualizar fotografías, pero debería ser suficiente para quienes prefieran una pantalla sencilla.