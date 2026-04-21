Cruz Roja: la historia de la organización que salva millones de vidas

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La Cruz Roja es una organización humanitaria con filiales nacionales en casi todos los países del mundo. El movimiento de la Cruz Roja se inició en 1863 con la fundación del Comité Internacional para el Socorro de los Heridos.

Si bien la organización (renombrada Comité Internacional de la Cruz Roja en 1875) se creó para atender a las víctimas de la guerra, posteriormente se fundaron sociedades nacionales de la Cruz Roja para ayudar en la prevención y el alivio del sufrimiento humano en general.

Orígenes

La Cruz Roja surgió de la labor de Henri Dunant, un humanitario suizo que, durante la batalla de Solferino en junio de 1859, organizó servicios de ayuda de emergencia para los heridos austriacos y franceses. En su libro Un Souvenir de Solferino (1862; Un recuerdo de Solferino) propuso la creación de sociedades de socorro voluntarias en todos los países, y en 1863 se creó el Comité Internacional para el Socorro de los Heridos. Esta organización, a su vez, dio origen a las sociedades nacionales de la Cruz Roja.

El Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864, el primer acuerdo multilateral sobre la Cruz Roja, comprometió a los gobiernos signatarios a atender a los heridos de guerra, fueran enemigos o aliados. Posteriormente, este convenio fue revisado y se adoptaron nuevos convenios para proteger a las víctimas de la guerra naval (1907), a los prisioneros de guerra (1929) y a la población civil en tiempos de guerra (1949).

Guerras Mundiales

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y basándose en nuestra experiencia en otros conflictos, el CICR abrió la Agencia Internacional para los Prisioneros de Guerra en Ginebra para restablecer el contacto entre los soldados capturados y sus familias.

Durante este período, el CICR continuó innovando, aumentando el número de visitas a los prisioneros de guerra e interviniendo en el uso de armas que causaban un sufrimiento extremo; en 1918, hicimos un llamamiento público a los beligerantes para que renunciaran al uso del gas mostaza. Ese mismo año, visitamos por primera vez a presos políticos en Hungría.

Tras la Primera Guerra Mundial y con la llegada de la paz y la esperanza de un nuevo orden mundial, muchas Sociedades Nacionales sintieron que el papel de la Cruz Roja debía cambiar. En 1919, fundaron la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, concebida como el futuro organismo coordinador y de apoyo del Movimiento. Sin embargo, los conflictos y las guerras civiles de las décadas de 1920 y 1930 pusieron de manifiesto la necesidad de un intermediario neutral, y el CICR se mantuvo activo, cada vez más fuera de Europa (en Etiopía, Sudamérica y Extremo Oriente), pero también, de manera destacada, en España.

La Segunda Guerra Mundial supuso una enorme expansión de las actividades de la organización, que se esforzó por ayudar y proteger a las víctimas de todos los bandos. El CICR y la Liga colaboraron para enviar suministros de ayuda humanitaria a todo el mundo, llegando tanto a prisioneros de guerra como a civiles. Los delegados del CICR visitaron a prisioneros de guerra en todo el mundo y facilitaron el intercambio de millones de mensajes de la Cruz Roja entre familiares. Durante años después de la guerra, el CICR atendió solicitudes de información sobre seres queridos desaparecidos.

Post-Guerras

Desde 1945, el CICR ha instado continuamente a los gobiernos a fortalecer el derecho internacional humanitario y a respetarlo. Hemos procurado abordar las consecuencias humanitarias de los conflictos que marcaron la segunda mitad del siglo XX, comenzando con Israel y Palestina en 1948.

En 1949, por iniciativa del CICR, los Estados acordaron revisar los tres Convenios de Ginebra (que amparan a los heridos y enfermos en el campo de batalla, las víctimas de la guerra en el mar y los prisioneros de guerra) y añadir un cuarto Convenio de Ginebra para proteger a los civiles que viven bajo control enemigo. Los cuatro Convenios de Ginebra constituyen el principal mandato del CICR en situaciones de conflicto armado.

En 1977, se adoptaron dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra: el primero aplicable a los conflictos armados internacionales y el segundo a los conflictos armados no internacionales, lo que representó un avance significativo. Los Protocolos Adicionales también establecieron normas sobre la conducción de las hostilidades.