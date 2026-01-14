Ministerio Público presentará conclusiones del caso Coral y Coral 5G

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público dio a conocer este martes, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que en la próxima audiencia iniciará la presentación de las conclusiones en la acusación contra los procesados por desfalcar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de la red de corrupción enfrentada con las operaciones Coral y Coral 5G.

La notificación fue realizada al tribunal por los fiscales Jonathan Elías Pérez, Miguel Collado y Arolin Lemos, quienes representaron al Ministerio Público en la audiencia del expediente por corrupción encabezado por el mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, fijaron la próxima audiencia para el martes 20 del presente mes de enero, a las 9:00 de la mañana.

Por decisión del tribunal, el Ministerio Público tendrá un plazo de tres audiencias para presentar sus elementos conclusivos.

Asimismo, indicaron que las barras de la defensa recibirán vía correo electrónico el calendario de presentación de sus conclusiones.

Durante la audiencia de este martes, los acusados José Manuel Rosario Pirón, Epifanio Peña y Carlos Lantigua presentaron su defensa material, con los que suman siete los que hicieron uso de este recurso.

En audiencias anteriores presentaron sus defensas el coronel Rafael Núñez de Aza, el general de brigada Boanerges Reyes Batista y el cabo policial Tanner Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez (La pastora), otra de las principales acusadas en el caso.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusa a militares y policías de formar una red de corrupción para estafar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, que fue desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.