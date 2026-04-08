Ministra destaca impacto del acceso femenino al crédito

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó el impacto tangible de la inclusión financiera femenina en la República Dominicana, afirmando que si este sector manejara más recursos puede generar un mayor crecimiento en la economía nacional.

Reyes abordó el tema “El liderazgo femenino como motor de resiliencia y crecimiento”, en el segundo foro Mujeres en la Banca, celebrado recientemente en el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, de esta ciudad, donde el acceso al financiamiento para las féminas y su impacto directo en el crecimiento económico centraron el debate.

El evento reunió a destacadas representantes del sector financiero, cooperativo y público, quienes compartieron experiencias sobre el papel del liderazgo femenino en la transformación de la banca y el desarrollo económico.

“Cuando se aumenta 1 % en el crédito en el sector en el segmento de mujeres, esto puede generar un crecimiento de 0.24 en la actividad económica. O sea, si les ponemos plata a las mujeres, las mujeres pueden hacer que la economía crezca. ¿Qué más que eso necesitamos?”, afirmó la ministra, al destacar que el acceso al crédito no solo impulsa negocios, sino que fortalece familias y transforma comunidades.

El desafío actual

Gloria Reyes explicó que el desafío actual no es únicamente abrir oportunidades, sino garantizar que las mujeres puedan escalar dentro del sistema financiero, accediendo a puestos de toma de decisiones.

El foro, organizado por Mujeres de Peso, de mano de las periodistas Patria Reyes, Lilian Tejeda y Águeda Solano, en alianza con la agencia de comunicación estratégica Sonríete, junto a Grisbel Medina, reunió a más de 200 personas en el auditorio del Centro León.

Durante la apertura, Reyes dijo que el objetivo del foro es visibilizar el impacto humano detrás del crecimiento del sector financiero. “Hoy no hablamos de cifras, hablamos de historias, de esfuerzo y de mujeres que han contribuido a construir una banca más humana, innovadora y resiliente”, expresó.

El Programa

El programa del Foro Mujeres en la Banca incluyó con dos paneles, el primero “El rostro femenino en el crecimiento de la banca y la transformación financiera”, con la participación de Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de la Asociación Cibao; Yesenia Caba, directora de Negocios de la Región Santiago del banco Ademi; y Oliana Núñez, gerente senior de negocios zona norte del Banco Popular, quienes abordaron el impacto del liderazgo femenino en la toma de decisiones y la evolución del sector.

Además, se desarrolló el panel “Más allá de la inclusión: el poder de las finanzas solidarias”, con la participación de Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito Adopem; Adriana Fondeur, gerente de Inteligencia de Negocios de Banfondesa; Yenni Beato, gerente de finanzas de la Cooperativa La Altagracia; y Tamara Vásquez, subdirectora de Planificación Estratégica y Desarrollo de Promipyme, quienes analizaron cómo estos modelos han permitido ampliar el acceso al crédito para mujeres tradicionalmente excluidas.