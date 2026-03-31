Mujeres hasta 35 años tendrán préstamos tasa 0

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El Banco Agrícola (Bagrícola) otorgará préstamos a tasa cero a productoras agropecuarias con edades de hasta 35 años, según un convenio firmado entre esa institución y el Ministerio de la Mujer.

El acuerdo lo firmaron la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y el administrador del Bagrícola, Fernando Durán, durante el acto de lanzamiento del programa “Mujer Rural”, que impulsan ambas instituciones, con el fin de promover el desarrollo económico, productivo y social.

Las campesinas con micro, pequeños y medianos predios agrícolas que quieran comprar maquinarias, equipos y tecnologías podrán optar por créditos en el BA al 7% anual, con el apoyo financiero de la AFD, el BID y el BCIE.