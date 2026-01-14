Ministro afirma asumen compromiso salud mental

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció el fortalecimiento de las campañas de prevención, detección temprana y la ampliación de las redes de atención en salud mental a nivel nacional, reafirmando el compromiso del Gobierno de priorizar este tema dentro del sistema de salud.

El funcionario llamó a la sociedad dominicana a reconocer la depresión como una condición de salud real que requiere atención oportuna y un abordaje integral, y destacó que la educación y orientación sobre sus signos y síntomas son claves para prevenir consecuencias graves.

“La depresión debe ser identificada y atendida en todos los espacios: atención primaria, centros educativos, entornos laborales y comunitarios. Cada día sin atención puede agravar esta condición”, expresó Atallah.

Indicó que el Ministerio de Salud Pública, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), ha fortalecido las redes de salud mental, incrementando el número de profesionales y ampliando los servicios disponibles.

Para el año 2025, el país pasó de 925 a 1,100 psicólogos, de 145 a 166 psiquiatras, y de 14 a 17 Unidades de Intervención en Crisis.

No obstante, reconoció el déficit de especialistas en psiquiatría, pero aseguró que se trabaja en la revisión curricular y programas de entrenamiento médico supervisados.

De su lado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, subrayó que la depresión no es una debilidad, sino “una condición que puede afectar a cualquier persona y cuya prevención requiere el compromiso de toda la sociedad”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 332 millones de personas viven con depresión en el mundo. En en país la prevalencia estimada es de 4.7 %.