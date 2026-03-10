Ministro de Salud anuncia “alianza estratégica” con Stella Marís para llevar soluciones a El Dique

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah anunció este lunes que el organismo hará “Una Alianza estratégica” con la Diócesis Stella Marís, para instalar una “mesa integral de ayuda permanente” para todos los moradores del Dique, en las Orillas del Río Ozama, para atender los temas de la salud y la parte social.

“Tocaremos las puertas del Gabinete Social del gobierno central y otros actores como ONGs que laboran en el Ministerio y se comprometió a llevar una Alianza estratégica, que está seguro llevará una mejor calidad de vida a esos dominicanos de escasos recursos”, dijo el doctor Atallah durante el recorrido que realizó en la “Misión Humanitaria”.

De inmediato, el Obispo de Stella Maris, Manuel Ruiz, quien tuvo a su cargo la bendición de la actividad, agradeció profundamente la disposición mostrada con el alma y el corazón del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien estuvo un buen tiempo en el inicio de la Misión Humanitaria y visitó cada una de las áreas médicas donde se brindaban servicios a los pobladores de El Dique.

Asimismo, el monseñor Ruiz de la Rosa, declaró su gratitud eterna a esos 115 médicos que han venido a Santo Domingo Este a realizar consultas y cirugías, así como a la organización Dominican Medical Dental Society (DMDS), de Nueva York, y los auspicios de SOMOS, la Fundación Ramón Tallaj. Corinthian Medical Iza, Healhfirst, la Basílica Medical Management y el Servicio Nacional de Salud, la Fuerza Aérea Dominicana y la Armada de la República Dominicana.

Un momento muy emotivo fue cuando varias niñas de la Escuela Movearte Dique, en las orillas del Río Ozama, les dieron la bienvenida a todas las personalidades nacionales y extranjeras, que están accionando en la Misión.

También valoró la presencia del comandante General de la Armada Dominicana, el Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez y el apoyo que viene dando el comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, donde las cirugías se practicarán en el Hospital Militar Docente, Dr. Ramón de Lara, en San Isidro, Santo Domingo Este.

Las consultas se están realizando en el Dique, Orillas del Río Ozama, a partir de las 7:30 de la mañana, donde se ha preparado la logística para recibir a los cientos de personas de escasos recursos que necesitan esos servicios.

El obispo de Stella Maris, Manuel Ruíz, afirmó que: “Ya el primer día fue todo un éxito. Estamos ofreciendo a todos los ciudadanos de Santo Domingo Este de todas las edades los servicios de Medicina de Adultos, Pediatría, Ginecología, Cardiología, Dermatología, Odontología y Oftalmología”.