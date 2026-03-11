Ministros visitan franja fronteriza

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, visitaron comunidades de la franja fronteriza norte, donde observaron el desempeño del comercio y se reunieron con autoridades y comunitarios de esa zona que plantearon la necesidad de fortalecer la seguridad y de construir más obras de infraestructuras.

“Este recorrido reviste un alto valor estratégico, ya que responde al interés del Gobierno dominicano de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la frontera, al tiempo que se fortalecen distintos aspectos de la seguridad en estas comunidades”, dijo el ministro Paliza.

Ambos funcionarios fueron a la zona de Tilori, donde observaron el desempeño de las laborales comerciales que se desarrollan entre personas de República Dominicana y de Haití, entre estas el intercambio de productos. También visitaron la comunidad de Guayajayuco, donde se reunieron con comunitarios y autoridades.

Los comunitarios presentaron solicitudes y plantearon situaciones que afectan a la población, relacionadas con infraestructuras, servicios básicos y la seguridad en esa zona.

Coinciden en que esas acciones buscan facilitar resguardar la soberanía nacional y promover el desarrollo económico y social de la zona fronteriza.