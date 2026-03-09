La crisis de Haití requiere intervención internacional urgente, según Instituto Duartiano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó hoy que la crisis que atraviesa Haití no podrá resolverse sin una intervención decidida de la comunidad internacional, al tiempo que exhortó a las autoridades dominicanas a mantener y fortalecer las medidas de repatriación de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

El dirigente de la entidad patriótica sostuvo que el país no puede asumir sola el peso de una crisis institucional, política y social que se ha profundizado en la vecina nación, al intervenir en un acto solemne en el Altar de la Patria, donde el Instituto Duartiano conmemoró el 209 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, una de las figuras fundamentales de la independencia dominicana.

En la ceremonia, los directivos de la entidad resaltaron el legado del prócer como símbolo de valentía, sacrificio y defensa de la soberanía nacional.

Gómez Ramírez insistió en que la defensa de la soberanía nacional y la preservación del orden institucional deben mantenerse como principios innegociables para el Estado dominicano. En ese contexto, señaló que el país tiene el derecho y el deber de aplicar sus leyes migratorias y proteger su territorio, al tiempo que reiteró que la solución estructural a la crisis haitiana requiere un compromiso real de los organismos internacionales.

Recordó que Sánchez, junto a Matías Ramón Mella y los trinitarios, asumió con determinación la conducción del movimiento independentista en momentos decisivos, particularmente cuando Juan Pablo Duarte se encontraba fuera del país tras ser perseguido por las autoridades haitianas de la época.

El presidente del Instituto Duartiano destacó que uno de los méritos más trascendentales del patricio fue proclamar la Independencia Nacional en la Puerta del Conde y encabezar el gobierno provisional en una de las etapas más cruciales para la consolidación de la República Dominicana.

Asimismo, recordó que Sánchez se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad y la soberanía nacional, especialmente tras regresar al país para enfrentar la anexión a España promovida por Pedro Santana. En ese intento, fue capturado y fusilado el 4 de julio de 1861 junto a varios patriotas, dejando un legado de firmeza patriótica y amor por la patria.

En el marco de la actividad, el Instituto Duartiano también conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una ofrenda floral en la Plazoleta María Trinidad Sánchez, donde se destacó el papel determinante de la mujer dominicana en la construcción de la nación.

Gómez Ramírez expresó que esta fecha representa una oportunidad para reconocer la fortaleza, la entrega y la capacidad transformadora de las mujeres dominicanas, a quienes definió como columna moral de la familia y protagonistas del desarrollo social del país.

La entidad también recordó la memoria de mujeres patriotas que contribuyeron a la formación de la identidad nacional, entre ellas María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Rosa Duarte y Manuela Díez, cuyas acciones forman parte esencial de la historia dominicana y de la lucha por la libertad y la soberanía.

Sobre el Instituto Duartiano:

El Instituto Duartiano es un organismo oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964. La Ley número 127-01, del 27 de julio de 2001, le otorgó autonomía.

Su objetivo es promover la difusión de los ideales, la vida y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, así como los valores patrios y los gloriosos acontecimientos históricos del país. Tiene la misión de llevar al pueblo dominicano la historia de Juan Pablo Duarte y tratar de que, por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada, patriotismo, espíritu de servicio y vida ejemplar, exista un mejor ciudadano y una patria justa y feliz, como la soñó el padre de la Patria.