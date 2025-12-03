Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Consejo de Directores de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) reconoció ayer al Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), como la “Agroempresa del Año 2025”.

Peña destacó el historial de CAEI y su aporte sostenido a la economía y a las comunidades en donde opera. Expresó que CAEI ha sido un referente en la generación de empleos dignos y en la ejecución de programas sociales que fortalecen a las familias y dinamizan los territorios.

La vicepresidenta representó en el acto al presidente Luis Abinader, quien acostumbra a participar en las actividades importantes de los productores agropecuarios. No se informó por qué no asistió.

Peña afirmó que, “desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, reafirmamos nuestra determinación de continuar apoyando al campo y a la industria nacional, para que prosperen, exporten más y sigan siendo motivo de orgullo para el país”.

La vicepresidenta dijo que esa distinción resalta los aportes que ha realizado CAEI al país durante 143 años de trabajo ininterrumpido, generando empleos y divisas, impulsando la innovación y promoviendo la responsabilidad social empresarial en la industria azucarera. La bendición del acto estuvo a cargo del obispo emérito de San Juan, José Dolores Grullón Estrella, quien compartió un mensaje que invita a ponerse al servicio del bien y a trabajar con humildad y propósito.

El presidente de la JAD, Roberto Serrano, señaló que esa es la oportunidad para reconocer los méritos de las empresas y productores que se dedican a la actividad agropecuaria en sus múltiples ramificaciones.

Dijo que con esa premiación se busca destacar a los agroempresarios por sus aportes a la modernización agrícola, sostenibilidad productiva y competitividad internacional, entre otras contribuciones que fortalecen la posición del país en el mercado local y en las exportaciones de productos agrícolas de calidad.

El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, al leer la semblanza de CAEI, indicó que ese consorcio representa una institución moderna, innovadora y profundamente responsable. Agregó que su visión combina producción eficiente, manejo sostenible, energía limpia, investigación científica, equidad social y desarrollo comunitario”.

Benítez indicó que, por su trayectoria histórica, visión de futuro y aporte al país, CAEI es merecedor del reconocimiento como Agroempresa del Año, un galardón que honra su compromiso con el país y con las generaciones futuras.

El reconocimiento fue recibido por Benigno Trueba, vicepresidente de CAEI, quien expresó que recibía con profundo orgullo y honor esa distinción otorgada por la JAD, que durante décadas ha sido motor, guía y aliada estratégica para el crecimiento del sector agropecuario nacional.

Trueca señaló que el galardón pertenece a cada una de las personas que creen en el valor del trabajo, en la producción responsable y la innovación como camino para la transformación productiva.

Participaron líderes del sector agropecuario, funcionarios, productores, empresarios y representantes de organismos internacionales.