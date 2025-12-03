Errores de vestuario que debes evitar en la fiesta navideña de tu empresa

Inician las celebraciones navideñas y de fin de año, con ellas las empresas o entidades gubernamentales empiezan las convocatorias para que sus colaboradores participen en las fiestas organizadas para celebrar logros y reconocimientos, en ese sentido es crucial que encontrar el equilibrio perfecto entre el espíritu festivo y mantener un nivel de decoro profesional, ya que, al fin y al cabo, sigue siendo un evento laboral.

La clave está en la elegancia con un toque de celebración, recordar que estamos en presencia con la misma empresa y que debemos apegarnos al código de vestimenta.

Evite a toda costa vestimenta excesivamente reveladora, escotes profundos, piezas demasiado ajustadas, disfraces (a menos que se especifique un tema) o atuendos muy casuales como jeans rotos o camisetas. Ponga especial atención a los detalles y accesorios, que son los que realmente elevan un atuendo de oficina a uno de fiesta.

Una de las principales recomendaciones es incorporar brillo, pero de forma estratégica, para hombres, esto puede ser a través de unos gemelos elegantes o un pañuelo de bolsillo con textura.

Para mujeres, es el momento ideal para lucir joyas llamativas, como unos pendientes grandes o varios collares, y un bolso de mano metálico o con pedrería. El calzado debe ser cómodo para socializar, bailar, compartir y disfrutar el ambiente.

Finalmente, asegúrese de que la ropa esté limpia, planchada y que le quede bien, ya que la pulcritud y el ajuste son los indicadores más fuertes de profesionalismo, incluso en un ambiente festivo. Esto garantizará que se sienta cómodo y seguro mientras disfruta de las celebraciones con sus colegas y directivos.