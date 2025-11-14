Mirex recibe oro en Premio Nacional Calidad Sector Público

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió anoche la medalla de oro en el Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público 2025 que otorga el Ministerio de Administración Pública, en un acto donde fueron galardonadas otras once instituciones del Estado y que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña junto al ministro Sigmund Freund.

En tanto que, con medalla de plata fueron galardonada la Contraloría General de la República, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, Dirección General de Presupuesto, Instituto de Formación Docente Salomé Ureña y el Servicio Nacional de Salud (SNS), a quienes se les reconoció aportes y avance en la gestión pública.

Con medalla de bronce fueron reconocidas la Comisión Nacional de Defensa de Competencia (Pro-Competencia), Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Ministerio de la Juventud, Museo Nacional de Historia Natural y la Dirección General de Aduanas.

En el acto, que se realizó en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron reconocidas doce instituciones del Estado, una con la medalla de oro, cinco con plata y seis con bronce, de un total de 19 entidades que participaron en la premiación.

El Mirex recibió el máximo galardón por el “Cumplimiento de su política transversal de sostenibilidad ambiental y acciones de impacto en la calidad de vida de los dominicanos residentes en el exterior”.

El ministro Sigmund Freund sostuvo que, “como pueden ver, no se trata de un premio cualquiera, es un puente que nos permite avanzar en el propósito de eficientizar el servicio público en favor de la población”.

Mientras que, la vicepresidenta Raquel Peña expresó: “La administración pública dominicana tiene rumbo, tiene método, tiene talento y tiene compromiso” y resaltó la calidad de los servidores del Estado.

Añadió que República Dominicana “vive hoy un proceso profundo de reforma y modernización del Estado, que se evidencia en la simplificación de trámites, digitalización de servicios, eficiencia creciente de las entidades y en la confianza que los ciudadanos depositan cada vez más en ellas”, lo que demuestra que avanza hacia el desarrollo económico y social.

Lourdes Nivar, presidenta del jurado que seleccionó a los ganadores, dijo que ese premio no es solo un reconocimiento, sino, “un símbolo de esperanza, de transformación y de que sí es posible construir un Estado más eficiente, más transparente y cercano a la ciudadanía”.