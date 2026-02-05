Misterio en la frontera: Lo que se sabe (y lo que no) sobre el hallazgo de las mujeres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La tranquilidad de las comunidades fronterizas entre República Dominicana y Haití se vio interrumpida con el hallazgo de varios cuerpos de mujeres en las inmediaciones de los ríos Macasías y Caña, en la provincia de Elías Piña. Según confirmaron las autoridades, se trataba de mujeres haitianas que habrían sido asesinadas en territorio haitiano y arrojadas al río, aunque uno de los cadáveres fue arrastrado hacia el lado dominicano.

El hecho, descrito por residentes como “inédito y aterrador”.

Lo que se sabe

• Víctimas: Al menos tres mujeres haitianas, según la Policía Nacional.

• Circunstancias: Las investigaciones preliminares apuntan a que fueron asesinadas en Haití y lanzadas al río.

• Violencia extrema: Reportes locales señalan que las víctimas fueron decapitadas antes de ser arrojadas al agua.

• Investigación: Autoridades dominicanas y haitianas colaboran en el caso, y hasta el momento se han producido dos arrestos vinculados al crimen.

Lo que no se sabe

• Motivos del crimen: No se han esclarecido las razones detrás de los asesinatos.

• Responsables: Aunque hay detenidos, no se ha identificado a los autores materiales ni intelectuales.

• Contexto: Se desconoce si los hechos están relacionados con crimen organizado, violencia de género o conflictos locales