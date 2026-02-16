Madre de Brianna Genao suplica: "Que no olviden a mi niña”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A mes y medio de la desaparición de la Brianna Genao, su madre, Yessica González pidió a la sociedad mantener vivo el recuerdo de su hija y no dejar que el caso quede en el olvido.

“Dios mío, ya no sabemos qué hacer para que nuestra pequeña no quede en el olvido. Por favor, no olviden que mi niña sigue desaparecida y está sin el calor de su madre”, expresó Hernández con evidente angustia.

Madre de Brianna Genao comparte recuerdos en su redes sociales

La madre aseguró que, aunque algunos puedan pensar que la familia ha dejado atrás la tragedia, cada día viven el sufrimiento y la ausencia de Brianna. “Todos los días la sufrimos y la lloramos, pidiéndole a Dios que nos la devuelva”, agregó.

El llamado busca sensibilizar a la ciudadanía y a las autoridades para que el caso permanezca en la memoria colectiva. “Por favor, no olviden a mi princesa”, concluyó Hernández, apelando a la solidaridad y al apoyo social.