De moda urbana a transporte diario: cómo crecieron las patinetas eléctricas en República Dominicana

Lo que comenzó como una tendencia juvenil en las calles del Gran Santo Domingo se ha convertido en un fenómeno de movilidad urbana: las patinetas eléctricas ya forman parte del transporte diario de cientos de dominicanos. Su ligereza, bajo costo y facilidad para desplazarse en medio del tráfico las han posicionado como una alternativa frente a la congestión vial.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha reportado un aumento significativo en el uso de estos vehículos de movilidad personal, lo que ha generado debates sobre seguridad vial y regulación.

En universidades, oficinas y barrios, las patinetas se han transformado en símbolo de practicidad y modernidad.

Ante este crecimiento, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que el Gobierno trabaja en una normativa para categorizar las patinetas eléctricas dentro de un marco regulatorio claro.