Momento en que son rescatados dos trabajadores atrapados en derrumbe en Santiago

Publicado por Yinett Fernández Creado: Actualizado:

La Defensa Civil Dominicana difundió este sábado las imágenes del intenso operativo mediante el cual fueron rescatados dos trabajadores que permanecieron atrapados por varias horas tras un derrumbe interno en una fábrica de cemento en esta provincia.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada en el área de la tolva, donde un socavón sorprendió a los empleados mientras realizaban labores de extracción de yeso. La emergencia activó de inmediato las unidades de búsqueda y rescate de la Defensa Civil en Santiago.

En el audiovisual publicado por la institución se observa el momento exacto en que los brigadistas, conocidos como los “Héroes Naranja”, logran llegar hasta los hombres y extraerlos cuidadosamente de entre el material colapsado, después de una operación que se extendió por más de cinco horas.

Los trabajadores fueron finalmente liberados a las 7:25 de la mañana. Tras su salida, fueron trasladados a un centro de salud, donde reciben la atención médica correspondiente.

La Defensa Civil destacó el trabajo coordinado del personal en condiciones de terreno inestables y explicó que se mantienen en comunicación con las autoridades competentes para determinar las causas del derrumbe.