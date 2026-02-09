De “Monta tu regidor” a descuentos salariales: revelan presuntas irregularidades en el FEDA

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Empleados y exempleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) denunciaron que, para ingresar a la institución, se les exige pertenecer al movimiento político “La Maquinaria del Cambio” y realizar aportes mensuales calculados en función de su salario para el financiamiento de este, bajo advertencia de amonestaciones, suspensiones e incluso cancelaciones.

“Yo no pertenecía al movimiento cuando conseguí el nombramiento. Cuando entré, el mismo director (Hecmilio Galván) dijo en una reunión que todos debíamos pertenecer al movimiento y ahí se nos presentó la tabla que decía que debíamos pagar de acuerdo a nuestro sueldo; si no, él mismo te amenazaba con amonestarte”, aseguró una colaboradora del FEDA, cuya identidad no fue revelada.

Los fondos, según se explica en un reporte presentado por Nuria Piera, son depositados en cuentas a nombre de personas físicas, específicamente de dos miembros de la junta directiva del movimiento político.

“Una vez no pude ir a pagar porque se me enfermó uno de mis niños…, así que la chica de recursos humanos me escribió diciéndome que no me molestara en ir a trabajar porque había sido suspendida por no hacer el pago”, sostuvo otra de las presuntas afectadas”.

“Me llamó a mí para decirme que ni pasara por allá. El director me había cancelado; incluso, me había mandado hasta suspender por no hacer el pago, y yo me quedé en mi casa”, agrega otro ciudadano.

"Monta tu regidor"

De igual manera, los denunciantes afirmaron que, como segundo mecanismo de recaudación de fondos, se creó la actividad “Monta tu regidor”, en la que se les obligaba a vender boletas para financiar la compra de vehículos destinados a regidores o aspirantes —algunos sin cargos electivos—, pero vinculados a la institución.

“Monta tu regidor” es una actividad conformada por Hecmilio Galván, presidente de la Maquinaria, para montar a todo aquello regidor. Entonces, es una fiesta pro-fondos para montar a tu regidor; solamente por 500 pesitos va usted a disfrutar de una inmensa fiesta de Navidad, de Monta a tu regidor”, se le escucha decir una integrante del movimiento.

Las presuntas víctimas añadieron que quienes no lograban vender las boletas debían cubrir el monto de su propio bolsillo o enfrentar sanciones laborales.

“Cada empleado tiene que tomar sus boletos. A cada uno se le entrega diez boletos y deben venderlos y depositarlo a la cuenta de Luis, y el que no los vende tiene que pagarlo de su propio dinero o es suspendido”, explicaron.

“Ellos seleccionan a un regidor y lo montan con el dinero de uno, y nosotros a pie”.