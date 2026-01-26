Rafael Féliz: "Que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Féliz, volvió a defender públicamente su dignidad luego de ser cuestionado por el origen de su patrimonio, tras ocupar varias posiciones en el Estado durante los últimos cinco años.

Féliz detalló en un amplio comunicado publicado en su cuenta de Instagram cómo adquirió un apartamento de dos habitaciones, contiguo a la vivienda de sus padres en el sector Gascue, Distrito Nacional, por un valor aproximado de RD$10.7 millones.

Indicó que la adquisición fue financiada a través de un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial, ambos respaldados por certificaciones bancarias.

En el comunicado, donde adjuntó sus pruebas sobre su defensa, el destituido rector del ITLA hace varios días por el presidente Luis Abinader, dijo que mantiene obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años, y aclaró que el inmueble, de 105.43 metros cuadrados, no corresponde a un penthouse, como se ha ventilado en algunos medios de comunicación.

“En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuesta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles”, dijo Féliz.

“De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil, constituida en la provincia Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa, no pasó de ser una simple idea de empredimiento juvenil, nunca realizó una sola venta de negocio”, añadió.

Féliz dijo, también: “Soy un joven de 29 años, proveniente de una familia de principios”. E indicó: “Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que horadamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios”.

Dijo que durante más de cinco años de servicio público tuvo la responsabilidad de administrar recursos del Estado "bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia", muchos de los cuales, según sus palabras, fueron fortalecidos durante su gestión tanto en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y el Ministerio de la Juventud, como en el ITLA.

En ese proceso se llegó a implementar y cumplir el Sistema Integrado de Gestión Institucional, con tres normas ISO de cumplimiento, calidad y antisoborno, según el exrector.

"Mi trayectoria personal, académica y profesional ha estado siempre alineada con esos principios, los cuales nacen en el seno familiar. Estamos atravesando un momento sensible de la vida política nacional y respeto profundamente el derecho a la libertad de expresión. Solo apelo a algo esencial: que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad, dejando las cosas claras ante quienes corresponda", afirmó.

Su extenso comunicado, Féliz lo terminó con una cita bíblica del libro de los Salmos, capítulo 37, versos 5 y 6: “Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía”.