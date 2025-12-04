Monumental árbol sede Poder Judicial

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Un monumental árbol de Navidad en el atrio de la sede central del edificio que aloja al Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, llama la atención de todos.

Servidores y visitantes no pueden abstraer su mirada del prominente símbolo de la época navideña que les da la bienvenida.

Con aproximadamente 12 metros de altura, se yergue hasta el balcón del tercer piso, destellando luces doradas sobre un follaje de adornos de igual color y matices de color rojo que les aportan guirnaldas y un gran lazo que cuelga desde la cima donde está la estrella, hasta la mitad.

El entorno del árbol está flanqueado por pilares que también están envueltos en luces festivas, creando todo un ambiente lujoso y acogedor.

La ambientación navideña es parte del Plan de Bienestar que cada año ofrece el Poder Judicial a sus servidores en todos los palacios de justicia a nivel nacional.

Además de la decoración especial que engalana el atrio, en cada piso de la sede central hay un pequeño árbol. “Cada color en la decoración representa valores como humildad, integridad, transparencia y verdad”, dijo una funcionaria del Poder Judicial.

De acuerdo con información disponible en el portal de Transparencia de la alta corte, en la licitación para la planificación y ejecución de la decoración de temporada navideña participaron tres empresas que fueron evaluadas por el Comité de Compras y Contrataciones, resultando ganadora Business y Bienestar By Yvelisse Ortega, S.R.L.

La oferta incluyó, además de la decoración del atrio, la plaza exterior y decoración de árboles para recepciones, por un costo de RD$3.9 millones.