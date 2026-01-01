Monumento a Duarte a caballo se levanta en la avenida 27 de Febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Duartiano dio inicio a la etapa final de la instalación de la primera estatua ecuestre del general Juan Pablo Duarte y Díez, con el primer picazo encabezado por el presidente de la entidad, doctor Wilson Gómez Ramírez, en un acto que reunió a directivos, miembros y servidores de la institución.

El monumento será erigido en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Comandante Jiménez Moya–Winston Churchill, un punto estratégico de la capital donde se exaltará la imagen de Duarte “a caballo”, evocando su recorrido por el interior del país para sembrar conciencia patriótica y articular las acciones que condujeron a la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Con esta obra arquitectónica, ubicada en la emblemática avenida 27 de Febrero, también se pone de relieve la faceta militar del Padre de la Patria, reconocido como el primer militar de carrera y general en jefe de los ejércitos del Estado dominicano, subrayando su liderazgo en la organización y conducción de las fuerzas patrióticas.

El doctor Gómez Ramírez informó que el picazo marca el inicio formal del tramo final de los trabajos y anunció que la inauguración del monumento está pautada para el 26 de enero próximo, fecha en la que se conmemorará el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

Al referirse al impacto de la obra, el presidente del Instituto Duartiano afirmó que “con el establecimiento de esta escultura el bulevar de la avenida 27 de Febrero asume una mayor fuerza y contenido patriótico, impactando a todo el espacio que conforma esta icónica intersección”. En el acto estuvieron presentes los directivos Jacinto Pichardo Vicioso, Rafaela Mesa, José Pilía Moreno, Eduardo Gautreau de Windt, Dulce Rossó y Junior Torres.