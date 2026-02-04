Moradores de varias comunidades de Cotuí realizan protestas por deterioro de carreteras y caminos

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí. Moradores de varias comunidades realizaron hoy una marcha de protesta, reclamando al Gobierno el asfaltado de una carretera y la rehabilitación de varios caminos vecinales.

La marcha se inició en la comunidad de La Hondonada y culminó con una vigilia en la Plaza Sánchez Ramírez, frente al edificio que aloja la Gobernación Civil y el cuartel policial de Cotuí.

Durante la manifestación, los participantes lanzaron varias consignas alusivas a sus reclamos comunitarios. Exigieron al Ministerio de Obras Públicas el asfaltado de la carretera agrícola desde el cruce de Naguacá hasta la localidad de Dos Palmas.

La señora María Moreno Belén manifestó que los caminos de ocho comunidades, con gran potencial agrícola y ganadero, se encuentran en total abandono.

Cuando la multitud llegó a la parte frontal de la Gobernación, fue recibida por un contingente policial desplegado en la plaza del brigadier Juan Sánchez Ramírez, con el objetivo de evitar la ocurrencia de desórdenes.

El coronel Larkin Moquete, jefe del Departamento Policial de la zona, conversó de manera armónica con los organizadores de la protesta. Luego de un breve diálogo, se comunicó vía telefónica con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien minutos después llegó al lugar y logró apaciguar los ánimos de la multitud.

Posteriormente, una comitiva de comunitarios acompañó a De los Santos a la oficina senatorial, donde conversaron sobre los problemas ocasionados por el mal estado de las vías de comunicación terrestre de varias localidades de la parte suroeste de Cotuí.

Ricardo de los Santos se comunicó con el ingeniero Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, quien prometió enviar una comisión a la zona para realizar un levantamiento, a fin de buscar soluciones a los reclamos de las comunidades cuyos caminos y carreteras se encuentran deteriorados y en estado de abandono.