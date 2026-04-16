Moradores de la Factoría realizan protesta por falta de agua potable

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San Cristóbal.- Residentes en la calle Manuel María Valencia, del sector La Factoría, provincia San Cristóbal denunciaron que llevan más de 15 días sin recibir agua potable, situación que ha generado un ambiente de incomodidad y tensión en la zona.

Los comunitarios dijeron que se han visto en la obligación de comprar galones, botellones y tanques del líquido esencial para suplir necesidades básicas como higiene personal, limpieza del hogar y la preparación de alimentos, agudizando su precariedad económica.

“Los niños no están yendo a la escuela porque no tienen agua para bañarse”, deploró Teresa Tineo, residente en el sector.

Algunos aseguran que se están “bañando sobre una ponchera para utilizar el agua para descargar los inodoros”.

Según explicaron, pese a constantes reclamos no han tenido respuesta por parte del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), causando mayor frustración a los afectados.

Añadieron que, han solicitado a la institución enviar camiones que brinden el líquido vital al sector, pero sus requerimientos han sido rechazados, bajo el alegato de que la vecindad carece de cisternas para almacenar el agua.

Los residentes en el sector que colinda con la Autopista 6 de Noviembre hicieron un llamado a las autoridades para que den solución al problema con carácter de urgencia, de lo contrario, cerrarán el paso de la vía en ambas direcciones.