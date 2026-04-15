Protestas en Salcedo: continúan enfrentamientos entre manifestantes y Policía

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. – Las protestas continúan en sectores populares de Salcedo, en donde se han producido enfrentamientos en sectores populares tales como El Matadero, Las Luisas, Las Mercedes, Los Mangos, y Las Flores respectivamente, en donde contingentes policiales y manifestantes de los referidos sectores se han estado enfrentando durante la mañana de este miércoles

Rafael Ramos, vocero de los grupos populares de la parte alta dijo, que lo que la uniformada han estado haciendo en los sectores de la parte alta es un abuso, en donde se han lanzado decenas de bombas lacrimógenas, lo que ha obligado que decenas de niños, y envejecientes hayan tenido que abandonar sus hogares.

Continúan las protestas en Salcedo, movimientos de la parte alta de Salcedo no dan su brazo a torcer

Conforme a un recorrido hecho por este periodista por los referidos sectores, patrullas Sawts y de la Policía contra motines han montado operativos preventivos, en los sectores mencionados, mientras que varias gomas han sido incendiadas en la zona céntrica de Salcedo y zonas aledañas.

En día de ayer, hubo una reunión con las autoridades en donde el dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) Martin Medina había declarado que la huelga continuaría, sin embargo, pasadas las 9 de la noche, la entidad emitió un documento en donde levantaba dicho movimiento.

Sin embargo, el dirigente popular de la zona alta Rafael Ramos, dijo que la huelga continuaba por las 48 horas dispuestas y culpó a las autoridades de lo que pudiera pasar.

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Ramos quien es el líder de los Movimiento Aníbal Núñez, el 24 de abril y el Burrolote, respectivamente, expresó que la huelga continua como se había previsto y exhortaron a la población a mantenerse en sus hogares, advirtiendo, que “nosotros como movimiento seguimos en pie de lucha, y seguiremos las 48 horas planteadas, y nosotros no hemos levantado nada”, dicen.

Expresan, que respetan la decisión de cada quien, pero que tanto el Movimiento Aníbal Núñez, el 24 de abril como el Burrolote, continuaran dándole la cara al pueblo de Salcedo y sus comunidades.

Antecedentes

Este martes en horas de la tarde las organizaciones populares se reunieron en asamblea con las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal, en donde participaron la gobernadora Lissette Nicasio y la senadora Mercedes Ortiz, entre otros.

Entre las demandas planteadas por las organizaciones, se encuentra la continuidad de los trabajos de reconstrucción de la carretera Palmarito – Salcedo, la entrada del Cruce de Marina Gil, en Monte Adentro; la terminación del puente de la comunidad de Las Caobas, carretera de Las Luisas- Alto de Los Lirianos, carretera Palmar – Barahona- Villa Tapia.

Otras demandas son, la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini, contra los atropellos de la Dirección General de Tránsito (Digeset), el reasfaltado de las calles de Salcedo y por la reconstrucción de la carretera turística Monte- Llano Río Partido, la cual según precisan ha sido prometida en dos ocasiones por el Ministro de Turismo, David Collado.

Demandas para Tenares

En Tenares plantean, la terminación y revisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario, la reconstrucción de la carretera turística Tenares- Gaspar Hernández, asfaltado de la comunidad de Loma de Agua, de El Corozal Abajo y Al medio, así como los barrios San Antonio, y otros.

También la reconstrucción de la carretera Los Tabucos en la zona montañosa y para que el gobierno disponga también de una investigación sobre la mala calidad de la misma, construida al final del último gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Para que se dote a este municipio de un camión bomba para el Cuerpo de Bomberos, presupuesto del Ministerio de Deportes para las actividades de esta índole y el debido seguimiento a la segunda parte del plan de construcción de aceras y contenes.