Motoconchista salió detrás delivery que no pagó jugada de lotería en Alma Rosa II y murió

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Badolin Javier Marte Polanco, un motoconchista trabajador y querido en el sector Alma Rosa II, perdió la vida mientras intentaba ayudar a una colaboradora de una banca de lotería que había sido víctima de un presunto delivery.

El joven, de acuerdo con sus familiares y vecinos, acostumbraba a levantarse a las cinco de la mañana para trabajar y ya a las tres de la tarde solía estar tranquilo en su casa. Pero este martes, su rutina terminó marcada por la tragedia.

Según contaron sus compañeros de la parada de motores, todo ocurrió cuando un hombre realizó una jugada en la banca y salió del lugar con una cuenta de más de 26 mil pesos. La banquera corrió detrás de él y, al ver la situación, Marte Polanco decidió intervenir.

“Pidió unos números él, hizo una cuenta de 26 mil y pico de pesos, salió, la banquera salió detrás de él, se le arreguindó y él siguió; el compañero mío vio la acción, le cayó atrás, tuvieron el percance y él se cayó y el delincuente siguió volado por ahí”, relató Eduardo Cedeño a Telemicro.

Otro compañero explicó que: “Por ayudar a la joven de la banca, el individuo lo que hizo fue que lo trancó con el motor y él como que chocó con el canasto de atrás y se desnucó”.

La noticia ha conmocionado a los residentes del sector, quienes entre lágrimas describieron a Badelin como una persona trabajadora, tranquila y solidaria. Muchos aún no pueden creer lo sucedido ni la forma en que perdió la vida mientras intentaba auxiliar a otra persona.