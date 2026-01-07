En motores, con capuchas y pistolas de bolitas: en Cancino Adentro viven atemorizados por el "nuevo juego" de los jóvenes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Este. – Residentes del sector Cancino Adentro denunciaron preocupación y temor ante una creciente práctica entre menores de edad y adultos jóvenes que, encapuchados y portando pistolas de bolitas, recorren las calles del lugar para enfrentarse entre sí como parte de lo que describen como un “nuevo entretenimiento”.

De acuerdo con los comunitarios, los participantes se desplazan a alta velocidad a bordo de motocicletas y vehículos, cubiertos con capuchas y simulando operativos o persecuciones, lo que mantiene en zozobra a las familias del sector, especialmente durante las tardes y noches cuando las confrontaciones son más frecuentes.

Los denunciantes advierten que esta práctica representa un alto riesgo para la integridad física de los involucrados y de transeúntes, debido a la posibilidad de que los proyectiles plásticos impacten en el rostro o los ojos, pudiendo causar lesiones graves, incluyendo la pérdida de la visión.

Asimismo, aseguran que muchos de los jóvenes que participan en estas acciones pertenecen a bandas y a grupos conocidos como “naciones”, lo que, según afirman, incrementa la tensión y la peligrosidad de los enfrentamientos.

Los residentes, quienes solicitaron mantener sus identidades en reserva por razones de seguridad, hicieron un llamado a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, para que intervengan de manera urgente mediante operativos de prevención, vigilancia y desarme en la zona, además de la identificación y sometimiento de los presuntos cabecillas