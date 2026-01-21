Movimientos piden auditar al Servicio Nacional de Salud

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) depositó ayer en la Cámara de Cuentas, una solicitud para que auditte al Servicio Nacional de Salud (SNS).

La organización tomó la decisión, debido a las acusaciones hacia la institución, de manejar “miles de millones de pesos” en los últimos años, sin que las mejoras prometidas sean visibles en los servicios que recibe la población.

De acuerdo con el director ejecutivo de la organización, Alexis Rafael Peña, la motivación de la solicitud nace a raíz de las reiteradas denuncias realizadas por el Colegio Médico Dominicano y sindicatos de enfermería, o juntas de vecinos, organizaciones religiosas y comités de amas de casa del Gran Santo Domingo, quienes afirman que la atención sanitaria es deplorable.

“Con los tantos miles de millones de pesos que manejan el Servicio Nacional de Salud para la mejora de los servicios a la ciudadanía, no entendemos cómo es que todavía hay gente pasando trabajo en los centros de salud”, lamentó el vocero.

Manifestó preocupación por las debilidades que presentan los centros de atención primaria en los barrios, en muchos de los cuales no cuentan con utensilios básicos como guantes o hilos quirúrgicos para una sutura.

Asimismo, denunció el desabastecimiento de medicamentos esenciales para tratar enfermedades comunes en las Farmacias del Pueblo del Porgrama de Medicamentos Esenciales y (Promese).

“Nos inquieta mucho la salud del pueblo dominicano y también que las personas y organizaciones no osen solicitar transparencia en los recursos del Estado, sobre el cual tenemos derecho a saber en qué destinan el dinero pagamos”, aseveró.