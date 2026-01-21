Trump insiste en comprar Groenlandia durante el Foro de Davos: 'Solicito negociaciones inmediatas'

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella, pero insistió en que quiere "negociaciones inmediatas" para comprarla.

"No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza", dijo.

No obstante, añadió: "solicito negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos".

"Ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo", comentó.

En este sentido comentó que tanto Estados Unidos como otras naciones europeas habían adquirido a lo largo de la historia otros territorios, no había nada malo en comprar este territorio autónomo danés.

"Supone un interés fundamental de seguridad nacional para los Estados Unidos de América, y ha sido nuestra política durante siglos evitar que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio (occidental), y lo hemos hecho con mucho éxito", dijo antes de asegurar que Etados Unidos nunca había sido tan fuerte como hasta ahora.

Sobre la compra de este territorio, que ha soliviantado a la Unión Europea Trump agregó "Por eso, los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi dos siglos. Ya saben, durante dos siglos lo han intentado. Deberían haberla conservado después de la Segunda Guerra Mundial".