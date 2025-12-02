MP apelará sentencia descargó acusados asesinar mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público anunció que apelará la decisión del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago que descargó a dos de tres hombres acusados de asesinar a una mujer, el 7 de octubre de 2022, mientras la víctima conducía un automóvil por la avenida 27 de Febrero.

Al tercer acusado le dictó condena de cinco años por violar la Ley de Armas.

En un documento de prensa aseguró que demostró la acusación contra los responsables de matar a Ana Francisca Gómez (Ana la Colombiana, la Patrona y/o la Reina), por lo que solicitó penas de 40 años de prisión para cada uno de los tres procesados.

Dijo en ese texto que sin embargo las juezas dictaron una sentencia que solo condena a cinco años de prisión a Wader Robert Peña Angomás “por violar los artículos 66, párrafo 5, y 67, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado, mientras descargaron a Yan Carlos Batista y a Jerry Antonio Moreno Ortiz”, que según el órgano son culpables.