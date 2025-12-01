Le cantan 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña por la muerte de Yenely Andreina Duarte en Cotuí

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La joven Ammy Hiraldo Peña, acusada de matar a Yenely Andreina Duarte en marzo del año 2024 en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, fue condenada a 30 años de prisión este lunes.

Hiraldo Peña, al ser cuestionada sobre el crimen luego que se entregó a las autoridades, admitió su responsabilidad. Además, indicó que para cometer el hecho utilizó amoniaco, una toalla y arma blanca.

Los investigadores pudieron determinar que la autora de este hecho fue captada en video por las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales, realizando la compra del referido producto químico, con la presunta intención de dormir a la víctima y posteriormente quitarle la vida.

Más detalles en breve...