MP deposita acusación contra red de narcotráfico y lavado desmantelada con Operación Arrecife

El Ministerio Público depositó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, formal acusación en contra de 17 personas físicas y una jurídica que formaban parte de la red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.

La acusación fue presentada contra Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco y Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, así como de Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo, además contra la persona jurídica Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.

El órgano acusador solicita al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura a juicio contra los procesados, sustentada en la existencia de elementos suficientes de pruebas que le vinculan a la actividad criminal.

Los procesados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el Código Penal dominicano.

En tanto, que la razón social Vidrios y Aluminios Vidapol SRL, fue acusada de violar las disposiciones de los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Por este caso, en total, 27 personas han sido acusadas formalmente, entre ellas, 25 físicas y dos jurídicas.

La institución recordó que el pasado mes de febrero, también fueron acusados por formar parte de esta red Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito y de la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.

La referida estructura criminal se dedicaba a realizar acciones ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional y al lavado de activos proveniente de dicho delito precedente, en violación a las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El 20 de febrero del año 2023 les fueron ocupados a la estructura criminal 243 paquetes conteniendo 250.58 kilos de cocaína clorhidratada, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Entre las conductas que se atribuyó a la estructura, además estuvo la de patrocinar los kilos de drogas ocupados, así como su salida del territorio nacional con destino hacia Puerto Rico, donde también fueron ocupados 328 kilos de cocaína.

Con el dinero movido por esta actividad criminal los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, además de que hicieron simulación de ventas y colocaron altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permitió una segunda intervención, para incluir a otros miembros de la estructura, con la Operación Arrecife 2.0.

El órgano persecutor presentó acusación penal contra los miembros de la organización, la cual fue sustentada con más de 700 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados a los hechos que fueron investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.

Los titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, ponderaron la presentación de esta acusación contra los miembros de esta estructura, como un duro golpe, que permite desequilibrar la organización criminal y que no vuelva a constituirse para cometer actividades delictivas.

El Ministerio Público queda a la espera de la fijación de la audiencia preliminar, por parte del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez.