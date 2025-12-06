Alcaldía de Santiago inicia pago del salario 13 por un monto total de RD$55,905,703.25

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía de Santiago inició este viernes el pago del salario 13 a los servidores municipales activos e inactivos, una medida que representa un desembolso total de RD$55,905,703.25, en cumplimiento estricto de lo establecido por la ley.

Del monto total, RD$52,984,819.84 corresponden a empleados activos, mientras que RD$2,920,883.41 están destinados a servidores inactivos.

El alcalde Ulises Rodríguez instruyó que el pago del salario de Navidad 2025 se efectuara desde este viernes para todos los trabajadores municipales. La disposición abarca al personal que labora en la sede del cabildo y a los equipos de las áreas de Limpieza y Aseo Urbano, Plazas y Parques, Obras Públicas Municipales, Cementerios, Mercados, Ornato, Transportación, además del personal pensionado.

Desde el inicio de su gestión, el alcalde Rodríguez ha impulsado un riguroso proceso de saneamiento financiero, lo que ha permitido cumplir con puntualidad las obligaciones laborales y fortalecer la eficiencia administrativa del Ayuntamiento.

El ejecutivo municipal expresó su agradecimiento a todos los trabajadores por el esfuerzo y la dedicación demostrados en beneficio de la ciudad. Asimismo, les extendió sus mejores deseos para que disfruten de una feliz Navidad, en un ambiente de unión y tranquilidad junto a sus familias.