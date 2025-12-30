Muere periodista Santiago González, en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

La noche del domingo se produjo el fallecimiento del destacado periodista Santiago González Vanderlinder, a la edad de 67 años, luego de enfrentar durante más de cinco años un cáncer de labio y otras afecciones que complican su estado de salud. El deceso ocurrió alrededor de las 11:21 p. m. en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde permanecía recluido.

La confirmación oficial fue ofrecida por su hija mayor, Mariely González, quien manifestó el hondo pesar que invade a las familias González y Rodríguez ante la pérdida de quien describió como un padre ejemplar y entregado a la vida y al trabajo.

El fallecimiento de González, conocido afectuosamente como “Chago”, ha provocado una ola de tristeza y consternación en el gremio periodístico, así como en diversos ámbitos sociales de Santiago y la región Norte, donde era valorado por su conducta ética, su calidad humana y su firme apego a la verdad.

A lo largo de más de cuatro décadas de ejercicio profesional, Santiago González construyó una trayectoria sólida en los medios de comunicación, dejando su impronta en la prensa escrita, la radio, la televisión y las plataformas digitales.

En su carrera, formó parte del equipo de Teleuniverso, canal 29, donde fungió como presentador en espacios informativos como Teleuniverso Al Día, Noticiero Universal e Informativo 29.

Nació en 1958 en la comunidad de Novillero, provincia Puerto Plata, González residía en la urbanización Valle Universitario, en Santiago. Sus fueron velados este lunes en la funeraria del cementerio Jardines del Recuerdo.