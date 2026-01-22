Más 8,100 asesinatos en Haití año pasado

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Más de 8,100 asesinatos se cometieron en Haití entre enero y noviembre de 2025, una cifra que se estima por debajo de la realidad, debido al acceso limitado a las zonas controladas por las bandas, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) publicado este miércoles.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las bandas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes, destacó el documento. A la vez, recordó que en 2025 la expansión de las bandas más allá de la región metropolitana de Puerto Príncipe (departamento del Oeste) siguió debilitando la autoridad del Estado y perturbando las rutas humanitarias y comerciales.

Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, Haití registró 1,991 víctimas de homicidios, entre ellas 142 mujeres, 12 niñas y 44 niños, lo que supone un descenso del 6,2 % con respecto al trimestre anterior.

Ante esta situación, la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Haití y, en algunos casos, de las tropas internacionales bajo la Fuerza de Represión de Pandillas, intensificó las operaciones contra las bandas criminales en Puerto Príncipe.