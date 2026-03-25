Muerte de niño en colegio de Azua: qué pasó y qué dicen las autoridades

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Un niño de apenas seis años falleció este martes mientras se encontraba en la hora de recreo en el colegio San José, ubicado en la provincia de Azua.

La información fue confirmada por el fiscal Franklin Vicente, quien indicó que el infante se habría atragantado con un alimento que ingería y que el hecho se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público.

“Estamos haciendo los levantamientos de la cámara de seguridad, el colegio bien custodiado a los menores de edad, un seguimiento completo, y se observa donde el niño viene ingiriendo algún alimento”, manifestó Vicente.

El magistrado señaló que, en las imágenes de las cámaras obtenidas, “no se observa ningún altercado”, sino al menor caer al pavimento y posteriormente fallecer.

“Pero estábamos en la fase de investigación para los fines de tener una decisión acabada con respecto a qué ocasionó la muerte del menor de edad”, enfatizó el fiscal.

El cuerpo del pequeño fue trasladado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.