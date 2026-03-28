Banco Agrícola y Ministerio de la Mujer presentan Programa Mujer Rural

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo y social de las mujeres del campo, el Banco Agrícola y el Ministerio de la Mujer anunciaron el lanzamiento del Programa Mujer Rural, una propuesta integral que articula servicios financieros y no financieros para apoyar a este sector.

El acto de presentación se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, a las 2:30 de la tarde, en la Gobernación de Monseñor Nouel, donde autoridades nacionales y locales darán a conocer los detalles de la iniciativa.

El programa está concebido como un paquete integral de oportunidades, que busca garantizar acceso a créditos, capacitación y acompañamiento técnico, con el fin de impulsar la productividad, la autonomía económica y la calidad de vida de las mujeres rurales.

Representantes de las instituciones organizadoras destacaron que este esfuerzo responde a la necesidad de visibilizar y fortalecer el rol de la mujer en la economía agrícola, contribuyendo a la reducción de brechas sociales y al desarrollo sostenible de las comunidades.