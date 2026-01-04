Las “Mujeres Antorcha 2025” que iluminan los nuevos 365 días

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunidad que integra la plataforma Ciudadanía Fémina seleccionó mediante una encuesta en línea parametrizada a “Las Mujeres Antorcha 2025”, consolidando las esperanzas de que la sororidad entre las dominicanas es el impulso para alcanzar mayor representatividad en áreas vitales de la República Dominicana.

Integrada por más de mil mujeres de Iberoamérica, la comunidad seleccionó a nueve dominicanas en igual cantidad de categorías… Son ellas: la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, liderazgo público; la abogada Patricia María Santana, trabajo comunitario y derechos humanos; la empresaria Ligia Bonetti fue elegida en esta categoría por las mujeres votantes.

También, como escritora, resultó seleccionada la periodista Emilia Pereyra, mientras que las ciudadanas seleccionaron a Millizen Uribe en la categoría mujer periodista. Cómo médica resultó ganadora la psiquiatra Yomaly Almonte y como académica la antropóloga Kathleen Martínez. En el reglón Cultura, la primera dominicana en ganar un Oscar, Zoe Saldaña, y en deportes la medallista y corredora olímpica, Marileydi Paulino.

La procuradora Reynoso remitió una nota de agradecimiento por la distinción a la comunidad de Ciudadanía Fémina: “Recibo esta noticia con profunda gratitud y el firme compromiso de cumplir mi rol de servidora pública de acuerdo a los principios que debemos lograr quienes trabajamos en el servicio público. ¡Que las voluntades de mujeres extraordinarias coincidan en valorar mi trayectoria no solo me honra, sino que me inspira a mantener el compromiso inquebrantable con la justicia y la equidad!”.

Mientras que la escritora Pereyra, también Premio Nacional de Periodismo, precisó que “el reconocimiento de Mujer Antorcha 2025 es un alto honor y deseo que sirva para que más dominicanas se atrevan a concretar sus sueños”.

“Con mucha sorpresa, emoción, humildad y gratitud recibo el reconocimiento de Mujer Antorcha 2025, segura de que viene del afecto y la confianza de mujeres y personas comprometidas. Para mí, este es el espejo de las luchas que libramos juntas y juntos. Defender derechos no es una tarea solitaria, sino de una fuerza colectiva que cree en la democracia y en que esta solo es posible si se viste de dignidad, de igualdad, de libertad y de justicia”, indicó la abogada Patricia María Santana.

Este reconocimiento se desarrolló mediante una encuesta parametrizada que permitió a la comunidad de Ciudadanía Fémina valorar los logros que durante 2025 obtuvieron 30 dominicanas en las categorías señaladas.

El término “Mujeres Antorchas” se alimenta de las referencias históricas de la genealogía de las dominicanas archivadas en la revista Fémina (1922-1939), la cual. En la publicación de la maestra y periodista feminista, Petronila Angélica Gómez Brea, se compilaron durante 17 años más de 300 mujeres referentes de todo el mundo, con la finalidad de demostrar el poder que iban alcanzando las mujeres en la concreción de la ciudadanía.