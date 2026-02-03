Mujeres habrían sido decapitadas por banda

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Policía dijo anoche que son “al menos tres” los cuerpos de mujeres hallados decapitados en el río fronterizo Caña, que divide a Haití de Macasías, Elías Piña, y que los crímenes fueron cometidos en territorio haitiano, de donde aseguró eran las víctimas. Las habría matado una banda que las engañó.

Indicó que las muertes ocurrieron el 29 de noviembre y 3 y 17 de enero y que uno de los cadáveres fue encontrado en territorio dominicano y dos en el haitiano.

La institución y el Ministerio Público afirmaron que en la frontera del lado haitiano operaba una red criminal que contactaba a mujeres bajo falsas promesas de traslado hacia otros países.

Los reportes indican que los autores de las muertes utilizaban para contactar sus víctimas la red social Facebook y otras modalidades.

Expresó que están en procedimientos de identificación, ya que carecían de documentos.

El fiscal de Elías Piña, Joel Baldemiro Peña, y el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, ofrecieron la información.

Aseguraron que los reportes preliminares expresan que que los autores tras conseguir a sus víctimas las torturaban, asesinaban y mutilaban.

Las autoridades informaron que uno de los presuntos integrantes de la red fue apresado por el Ejército y que tratan de verificar si los otros dos presuntos integrantes fueron linchados por la comunidad haitiana.

Pesqueira afirmó que amplían las investigaciones, por lo que luego ofrecerán mayores detalles.

El haitiano Chin Laduse fue apresado el 27 de enero, escondido entre matorrales a orillas del río, junto a su hijo, un niño.

El documento detalla que le comentó a la brigada, que estaba oculto por temor a las represalias en su país, donde lo acusaban de participar en el asesinato de las mujeres, y que una turba le pegó fuego a su vivienda en Haití, por lo que temía por su vida y por la de sus hijos.