Murió el padre José Luis Sáez, gran intelectual del país

Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

El sacerdote José Luis Sáez Ramo, quien falleció ayer a los 88 años de edad, fue una de las figuras más polifacéticas e intelectualmente productivas de la Iglesia Católica Dominicana.

Ejercía su ministerio y al mismo tiempo enseñaba tanto en el Seminario Santo Tomás como en el colegio Loyola y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue, además de maestro y catedrático, cineasta, comunicador social, crítico de arte, historiador, artista plástico, analista, articulista periodístico.

Pese a su investidura religiosa, no ocultó interioridades de la Iglesia, que otros criticaban en secreto. Las publicó en libros que algunos consideraron escandalosos pero cuyos contenidos, reales, están avalados en documentos.

Entre esas obras están “La sumisión bien pagada. La Iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo”; “Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño”, “Documentos inéditos del Arzobispo Adolfo A. Nouel”. Nunca nadie lo desmintió.

Al margen de esas valientes publicaciones, el incansable y sencillo educador, dio a la luz otras, resultado de sus investigaciones en archivos locales y extranjeros. En el país, probablemente, no hay otro clérigo que lo supere en ese sentido. Solo dejó, aún en imprenta: “Los jesuitas en Cuba”, que completarían dos tomos anteriores: “Los jesuitas en la República Dominicana”.

José Chez Checo junto al padre José Luis Sáez, con quien le unía la pasión por la historia.

Vida familiar y estudios

José Luis nació en Valencia, España, el 21 de septiembre de 1937, hijo de Joaquín Sáez Calle y Josefa Ramo Peñuela. El padre era opuesto a la dictadura de Franco y se exilió en Ciudad Trujillo. Realizó trabajos pioneros en la Compañía de Teléfonos. El niño viajaría después solo. La madre decidió no venir.

Sus primeros estudios fueron en la Escuela de Peritos Contadores, donde se graduó bachiller en Estudios Comerciales. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo a cursar Economía y Finanzas, que no concluyó porque ingresó al Noviciado Jesuita de El Calvario, Cuba, en 1958.

En Estados Unidos se formó en Humanidades y Teología. Estudió también Artes e hizo Maestría en Teología Histórica.

Fue profesor en el Seminario Pontificio Santo Tomás; de Iconografía en el departamento de Comunicación de la UASD, donde fue premiado como “Profesor del Año” por la facultad de Humanidades. Recibió otros homenajes.

Dirigió el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Santo Domingo, fue miembro de la Academia Dominicana de la Historia.

Ordenado sacerdote por el obispo Hugo Polanco Brito, celebró su primera misa en la Catedral Primada de América y luego sirvió en la iglesia San Miguel.

Sus últimos días

En febrero de 2024 Sáez fue trasladado desde la curia de la calle Correa y Cidrón a Manresa Loyola, afectado de COVID. Recuperado, retornó a sus funciones en el Archivo del Arzobispado, pero a principios de 2026 fue reingresado por estar impedido de caminar.

En silla de ruedas, o acostado, le visitaban exalumnos de la UASD o del Seminario con quienes conversaba animadamente pues solo al final, cuando el encierro y otras dolencias afectaban sus recuerdos, comenzó a mostrar vacíos mentales. Pero no perdió totalmente la lucidez.

Fausto Rosario, José Chez Checo y quien escribe, iban con frecuencia. También fue a verlo Juan Bolívar Díaz.

En el último ingreso del padre Sáez en el Loyola.

Andrea Fernández fue fiel y abnegada enfermera que lo preparaba para las visitas. A veces participaban de los encuentros sacerdotes, como Román Espada y Jesús de León.

El domingo tres de abril, Sáez fue ingresado con neumonía a un centro de salud. Su compañero Melvin Arias, SJ, le ungió con los Santos Óleos. Partió con el Señor pasadas las 11 de la mañana.

Otras obras

Teoría del cine, Apuntes sobre el arte de nuestro tiempo, Ensayos sobre el cine en Santo Domingo, Apuntes del periodismo iconográfico, En el lugar del hecho. El reportero de televisión (premiado como mejor libro de comunicación). Cine sin secretos, Periodismo e independencia en América Latina, Historia de la vida religiosa en Santo Domingo, La Iglesia y el negro esclavo en Santo Domingo, Una historia de tres siglos; Apuntes para la cultura dominicana. La formación sacerdotal en Santo Domingo desde el Concilio de Trento a la fundación de la República. Documentos de la Provincia Eclesiástica de Santo Domingo.

La expulsión de los jesuitas de Santo Domingo. El quehacer de la Iglesia Dominicana. Autoridad para educar. Historia de la escuela católica dominicana. Episcopologio de la Arquidiócesis de Santo Domingo. La otra historia del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Las visitas pastorales de los arzobispos de Santo Domingo (1531-1953). Instituto Politécnico Loyola. Sesenta años después. Y más.