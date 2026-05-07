Premios Platino 2026 en exclusiva por Telesistema este sábado

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Este sábado 9 de mayo, Telesistema y Arte & Medio, con Wanda Sánchez, llevarán a la audiencia dominicana una cobertura exclusiva y completa de la alfombra roja y la gala de los Premios Platino 2026, desde las 8:00 de la noche por Telesistema.

La décima tercera edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano se celebrará en el emblemático Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya, México.

Wanda Sánchez

Este importante evento reconocerá lo mejor de la industria audiovisual correspondiente al año 2025, destacando producciones de países como España, México, Argentina y Colombia.

María Becerra

En esta edición, un total de 30 películas, incluyendo una producción dominicana, y 19 series han sido seleccionadas como finalistas, consolidando a los Premios Platino como uno de los galardones más relevantes del cine y la televisión en Iberoamérica.

Manuel Carrasco

Como parte de la gran celebración, los artistas Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra actuarán en vivo durante la gala, aportando un espectáculo musical que fusionará ritmos de flamenco, pop, dance, funk y reguetón, elevando la experiencia del evento a otro nivel.

Camilo

Arte & Medio ofrecerá una cobertura total, acercando al público a cada detalle, desde la llegada de las estrellas hasta los momentos más destacados de la premiación.